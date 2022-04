Énergie : ce que l’État doit exactement à la Senelec

Malgré la hausse du cours du pétrole brut, à cause de la guerre en Ukraine, l’électricité ne devrait pas coûter plus cher au Sénégal. Cette stabilité du prix de cette énergie est possible grâce à l’État, qui supporte l’écart de revenu entre les gains potentiels et ceux réels de la Senelec.

Pour l’année écoulée, la facture s’établit à 170 milliards de francs CFA. L’État s’est engagé à verser ce montant à la Senelec «comme compensation tarifaire pour l’année 2021», renseigne le président de la Commission du secteur de l’électricité (Crse), Ibrahima Amadou Sarr, repris dans Le Quotidien de ce jeudi.

L’année dernière, la compensation se situait entre 110 et 120 milliards. Ibrahima Amadou Sarr informe que cette hausse s’explique par l’explosion du cours du baril de pétrole, qui devrait atteindre, selon la Banque mondiale, 100 dollars en 2022, son plus haut niveau depuis 2013.