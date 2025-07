Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la création prochaine du plus grand Centre de transformation pour l’employabilité des jeunes en Afrique, lors de la clôture de la formation de 1 000 volontaires agricoles du Programme Agricole 2025/2026.

Ce centre, placé sous la tutelle de la Direction générale du service civique national et du volontariat, vise à former des milliers de jeunes dans des métiers porteurs, à travers une approche basée sur le volontariat, la reconversion professionnelle et l’insertion durable.

Selon le chef du gouvernement, cette structure offrira un cadre de cyclage et de recyclage des compétences, et jouera un rôle central dans la structuration du volontariat national. Une assiette foncière sera prochainement mobilisée pour la réalisation de ce projet stratégique.

Le Premier ministre a insisté sur l’importance du volontariat comme levier de transformation sociale et de participation citoyenne, rendant hommage aux anciens responsables du service civique pour leur contribution continue à l’encadrement des jeunes.