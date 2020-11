Emigration irrégulière : Des brassards noirs pour la mémoire des victimes

Depuis quelques semaines, le décompte des victimes de l’émigration clandestine se multiplie. Des jeunes Sénégalais continuent de braver la mer et d’y laisser leur vie. Ainsi, à l’initiative du syndicat des cadres et employés de l’administration publique (SYNECAP), les Sénégalais sont invités à porter des brassards noirs lundi, mardi et mercredi pour la mémoire des victimes.

« Cette initiative citoyenne de deuil national est dédiée aux milliers de jeunes Sénégalais morts en quête d’emploi décent pour soutenir leur famille », soulignent les initiateurs.

Cette mobilisation semble être également une façon de mettre l’Etat devant ses responsabilités. « Dans un pays, si tous les acteurs en charge de la problématique de création d’emplois pour les jeunes fuient leurs responsabilités au nom de la politique politicienne, qu’on ne soit pas surpris de voir nos frères, nos sœurs et nos enfants périr dans les océans ou dans le désert », pointe Mactar Dabo.

Ce dernier pense que l’émigration clandestine est le fruit de la négligence des gouvernants. « Chez nous, les gens de mer, de Saint Louis au Cap Skiring, c’est l’e?migration clandestine via les oce?ans qui est la dernière chance qui s’offre aux jeunes pécheurs », regrette-t-il.