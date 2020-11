Tristesse et désolation, tels sont les sentiments qui animent le plus les Sénégalais actuellement. L’émigration clandestine a coûté la vie à près de 500 personnes en l’espace de quelques semaines. Malheureusement, malgré les nombreux appels et demandes émanant de la population sénégalaise, le président de la République, Macky Sall, n’a pas encore décrété de deuil national. Les internautes sénégalais ont décidé de le faire à sa place, ce vendredi 13 novembre 2020.

A travers les hashtags #DeuilnationalSN,

#LeSenegalendeuil, ils rendent hommage aux victimes de l’émigration clandestine.

«Leur mort ne sera pas passée sous silence»

Politiciens, artistes, activistes, ils sont nombreux à respecter cette journée de deuil national en partageant sur les réseaux sociaux textes, vidéos et images. Parmi eux, Ousmane Sonko, leader du Pastef. S’exprimant sur Twitter, il a tenu à envoyer ses “pensées les plus sincères aux familles des disparus. Il ajoute que “leur mort ne sera pas passée sous silence”. Selon Alioune Tine, « ce deuil national décrété par les internautes est un puissant appel aux pouvoirs publics sénégalais, africains et européens pour dire que la vie et les droits économiques de la jeunesse sénégalaise sont importants ».

Des chiffres qui font froid dans le dos

Depuis le samedi 24 octobre 2020, plus de 480 migrants clandestins sont morts ou portés disparus, au large des côtes sénégalaises. Des chiffres, fournis par l’Ong Alam Phone et qui font froid dans le dos. L’Organisation Internationale pour la Migration ajoute que ces dernières semaines, le nombre de départs depuis les côtes ouest-africaines a sensiblement augmenté. Pour le seul mois de septembre 2020, “14 bateaux transportant 663 personnes” ont quitté le Sénégal pour rejoindre les Canaries. L’OIM révèle également que près d’un quart de ces embarcations ont connu des avaries ou des naufrages.