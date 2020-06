Les manifestations anti couvre-feu n’ont pas épargné la ville de Pire. Six jeunes ont été arrêtés et gardés en vue à la gendarmerie lors de la manifestation des chauffeurs et transporteurs qui réclament la levée du trafic interurbain.

Les mis en cause sont accusés d’avoir caillassé le véhicule d’un magistrat et blessé son épouse par des jets de pierre. Le couple, informe Le Soleil, voyageait tranquillement à bord d’une voiture.