Éliminatoires CAN 2021: le Mozambique débute bien face au Rwanda

Le Mozambique, absent de la CAN depuis 2010, a bien démarré les éliminatoires en s’imposant face au Rwanda (2-0). Les buts des Mambas ont été marqués par Telinho (28e) et Mexer (31e). La rencontre a été interrompue pendant quelques instants par une coupure d’électricité dans le stade à quelques minutes de la fin. Le Mozambique se déplace lundi au Cap-Vert pour la deuxième journée. Le Rwanda recevra le Cameroun. Dans cette poule F, seule l’équipe la mieux classée, hormis celle du Cameroun (pays organisateur), se qualifiera pour la CAN 2021.