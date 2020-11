Eliminatoire can 2022: le calvaire des joueurs gabonais à l'aéroport de Banjul ,une situation difficile

Triste scène à l’aéroport de Banjul. Pour leur match retour en Gambie, les pantheres du Gabon sont arrivés à 23.00 GMT et ont été bloqués a l’aéroport forcant des joueurs a dormir sur le sol. Les officiers de l’immigration leur ont pris leurs passeports pendant plusieurs heures alors qu’ils avaient bien fournis les tests négatifs de Covid-19 dans le délai de 48 heures imposé. Ils ont quitté l’aéroport à 5 heures du matin 1 heure après que Pierre-Emerick Aubameyang ait posté sur les réseaux sociaux. Il a dit – “Ça nous démotivera pas mais ils faut que les gens sachent , et surtout que la CAF prennent ces responsabilités. En 2020 , on veut que l’Afrique grandisse ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver!!!”

Aubameyang a raison. Il semblerait que le Covid-19 donne l’opportunité à des équipes Africaines de continuer de vieilles pratiques d’intimidation a l’encontre des footballeurs. J’espere que la CAF prendra ses dispositions et ses responsabilités.

Je souhaite bonne chance et le meilleur aux Pantheres pour le match de ce soir et j’espere vraiment les voir gagner. Que l’on donne une lecon a ceux qui sont derriere ce genre de pratiques lamentables.