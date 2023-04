Eligibilité : « Retour d’urgence Karim, Khalifa et Sonko candidats », A Tine

Le candidat des PDS à l’élection présidentielle de 2024 enregistré lundi passé en Turquie sur les listes électorales. Opportunité pour Alioune Tine de réclamer l’élimination de tous les obstacles liés aux droits électoraux de tous les candidats potentiels.

« Inscription de Karim Wade sur la liste électorale en Turquie. Levée rapidement tous les obstacles à l’éligibilité et au retour de Karim est une urgence. Khalifa SALL et Sonko doivent être candidats pour donner de l’intérêt et du sens à la présidentielle de 2024 ».

Dans cette affaire d’éligibilité, Djibril GNINGUE, expert électoral, pense que le délai durant lequel Karim Wade ne devait pas être inscrit sur les listes électorales étant largement épuisé. Donc, avance t-il, il est en situation de pouvoir recouvrer la plénitude de ses droits électoraux.