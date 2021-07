Élégie pour Mabousso Thiam.(par Dr Massamba GUÈYE LBA)

J’apprends ta mort et ne puis te voir

J’apprends ta mort et le vide se creuse!

Tu fus un rempart pour toute la famille

Un pilier à nul autre pareil,

Un support et un modèle.

Quand ta présence était nécessaire tu étais là

Quand tes moyens étaient nécessaires,

Et que tu savais que discrètement il le fallait,

Tu donnais le meilleur des soutiens humblement.

Tu as su lier le bois au bois et Dagana te pleure.

Mes frères, sœurs utérins, de sang pour toi

Mes cousins des Guissé, Thiam, aux Dioum

te pleurent et tout le peuple avec.

Cher Mabousso, tu es resté tellement toi

Qu’après avoir été DG de nombre de structures

Adpeme et autres, ton âme d’artiste est restée

Intacte et tu as repris ta guitare pour partager

Ton plaisir avec ton public simplement.

Cher grand frère, le pays te pleure et prie

Cher Mabousso, Amsata, Ndeye Anta,

Thio Guissé,Fatou et leurs enfants te pleurent.

Je te salue grand, ton sourire me manque déjà!

Je te salue grand homme, modeste et

Simplement humain.

Mes condoléances Philonila Uwamariya THIAM

Mes condoléances aux enfants et à la Nation !

Je prie pour que s’ouvrent les portes de Firdawsi

Vas en paix Mabousso Thiam ,

Qu’Allah t’Accueille en Son Paradis.

Repose en paix grand frère!