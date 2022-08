Élection législative: “nous appelons tous les sénégalais à rester début pour la sécurisation de la victoire du peuple” (YAW)

La sortie de la tête de liste de Benno Book Yakaar hier en conférence de presse après les annonces des tendances qui réclamait une victoire dans les 30 départements sur les 46 du pays, a crée beaucoup de polémique sur le territoire national. Sur un communiqué la coalition Yewi Askan Wi conteste la victoire revendiquée par la coalition présidentielle.

Alors que les résultats provisoires ne seront pourtant connus que mardi la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar Mimi Toure a donc revendiquée une victoire dans 30 des 46 départements du pays et de se fait a-t-elle assurer une majorité absolu à l’assemble national. Dans un communiqué de Yawi Askan Wi la réponse n’a pas tardes ” Nous avons suivi avec stupéfaction la sorti de Madame Mimi TOURE qui non seulement à viole la loi en proclamant la victoire de BBY dans certains départements mais se présente en porte- parole du président Macky Sall qui cherche une fois à confisquer les suffrages des sénégalais qui viennent de donner une majorité confortable à l’inter-coalition Yewi Wallu vues les tendances lourdes tirées des PV en notre possession et bien relayées par la presse nationale notamment à Mbour, Tivaouane, Louga, Kaolack, Goudomp, Sédhiou, Afrique du Nord, Saraya etc…”

” Dans le communiqué la coalition Yewi Askan Wi estime que c’est une tentative de manipulation des résultats et prend en témoin l’opinion nationale et international contre toute tentative de manipulation des élections. “Et cela en plus de départements qu’elle a implicitement reconnu avoir perdu. Par conséquent nous tenons à témoin l’opinion nationale et internationale contre toute tentative de manipulation des élections législatives et nous appelons également tous les sénégalais à rester début pour la sécurisation de la victoire du peuple.” indique la coalition Yewi Askan Wi dans le communiqué.