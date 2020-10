ELECTION GUINEE, le rappeur Black M sonne l’alerte et met en garde les candidats

Dakar Les répressions meurtrières qui s’abattent sur des manifestants pro-Cellou Dalein Diallo ne laissent pas indifférent le célèbre rappeur français d’origine guinéenne Alpha Diallo alias Black M. Sur sa page Facebook, l’artiste a tiré la sonnette d’alerte que la situation que vivent ses compatriotes.

«Des événements très graves, d’une cruauté indescriptible touchent actuellement plusieurs pays du continent africain, et parmi eux la Guinée Conakry, mon pays d’origine. Des innocents se font actuellement tuer et nous assistons, impuissants, à une montée de l’ethnocentrisme”, alerte le rappeur.

Il lance un appel à la paix et à l’unité nationale. “Tous ensemble, nous devons mener un combat sans faille contre la haine et l’escalade de la violence”, indique-t-il dans son message.

Black M exprime une ‘’grosse pensée pour le Nigeria, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso… Nous voulons que tout cela cesse. Nous souhaitons la paix et voir une Afrique rayonnante de par son humanité, son économie, sa culture, ses citoyens…’’

“J’ai également une profonde pensée pour les disparus et leurs familles, ainsi que toutes celles et ceux qui endurent ces atrocités sur le terrain. Il faut que tout cela cesse au plus vite Inch’Allah’’, conclut l’artiste