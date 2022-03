Sénégal /Egypte: Exclue de l’équipe égyptienne, Kouka réagit

L’Égypte affrontera le Sénégal lors d’une répétition de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, mais cette fois ce sera dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Pharaons entreront dans le match sans plusieurs joueurs clés, notamment Ahmed Hegazi et Akram Tawfik après que le duo s’est blessé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Une autre exclusion surprise a été Kouka qui a marqué huit buts et fourni quatre passes décisives en 29 apparitions en Turquie cette saison, Queiroz optant pour Marwan Hamdi. Kouka n’a pas reçu d’appel en Égypte depuis octobre 2021 et il est clair qu’il s’attendait à être avec l’équipe pour les matchs contre le Sénégal. Il a même été inclus dans la liste restreinte de neuf joueurs basés à l’étranger de Queiroz, mais a été retiré lors de l’annonce de l’équipe finale.

Le joueur de 29 ans a publié une déclaration sur son compte Twitter où il a partagé ses sentiments après avoir été laissé de côté par l’entraîneur portugais. Cependant, il a pris soin de souhaiter bonne chance à ses coéquipiers avant les affrontements cruciaux.

“Dieu merci pour tout. Après avoir été exclu de l’équipe de la CAN, j’étais très triste et j’ai dit à l’entraîneur qu’il avait raison parce que je ne jouais pas régulièrement avec mon équipe et que je ne marquais pas assez de buts. Là et là, j’ai juré que je donnerais tout, que je jouerais plus et que je marquerais plus de buts pour être dans les matchs décisifs en mars”

«Dieu merci, j’ai pu marquer huit buts et fournir quatre passes décisives en 10 départs, mais j’ai malheureusement été également exclu de cette équipe. C’est un sentiment difficile et c’est vraiment décevant. Mais je jure que maintenant tout ce que je souhaite, c’est que l’Égypte se qualifie et que le peuple soit heureux“.

“Bonne chance à mes amis pour les deux matchs et si Dieu le veut, nous nous qualifierons pour la Coupe du monde.” Le match aller va se jouer le 25 mars au Caire, tandis que celui du retour aura lieu quatre jours plus tard le 29 du même mois, à Dakar.