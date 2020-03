Égypte : l’armée touchée en plein cœur par le coronavirus

Jusque-là accusée de minimiser l’ampleur de l’épidémie, l’Égypte a dû prendre des mesures plus radicales après la mort de deux généraux proches du président Sissi.

Le premier pays africain touché par le coronavirus impose un couvre-feu de 19 heures à 6 heures à ses 100 millions d’habitants. Une décision proclamée le mercredi 25 mars, un mois et demi après l’annonce d’un premier cas en Égypte. Ce couvre-feu est en vigueur pour au moins deux semaines. Tout contrevenant risque la prison. Tous les magasins, cafés et restaurants sont désormais fermés. Une décision précédée, quelques jours plus tôt, de celle des représentants religieux d’interdire aux fidèles l’accès des églises et des mosquées. Écoles et universités demeurent également closes.

La ministre de la Santé, Hala al-Sayed, continue d’assurer que la diffusion du Covid-19 « est sous contrôle ». Mais la mort, en moins de vingt-quatre heures, des généraux Shafie Dawoud et Khaled Shaltout a déclenché un vent de panique sur les réseaux sociaux et dans le pays en général. « Si même les chefs militaires ne peuvent pas se protéger, quel espoir reste-t-il aux gens ordinaires qui n’ont ni assurance santé ni hauts salaires ? Et qui ont encore moins de pouvoir ? Ils nous mentent depuis des semaines », s’insurge un artiste au Caire.

Quelques centaines de personnes sont même descendues dans les rues d’Alexandrie pour protester… contre le virus ! Les deux victimes, dont l’âge n’a pas été communiqué mais dont on pouvait remarquer les cheveux grisonnants, occupaient des postes clés dans le régime du maréchal Abdel Fattah al-Sissi, arrivé au pouvoir en 2013 après avoir destitué le seul président élu de l’histoire du pays. Le premier général était chargé, au sein de l’autorité d’ingénierie militaire, des mégaprojets du chef de l’État, telle la construction d’une nouvelle capitale en plein désert. Le second dirigeait le département de l’eau au sein de la même agence parapublique.

Opacité militaire

Alors que la nouvelle de leur mort circulait sur les réseaux sociaux, les autorités ont tardé à reconnaître les faits. Pas de communiqué officiel détaillé, mais l’État a fait savoir aux médias que leur décès était intervenu « pendant le combat contre le coronavirus ». La formule, volontairement vague, laisse penser que les généraux ont pu contracter le Covid-19 dans les rues du Caire. À la mi-mars, l’armée a en effet déployé dans la capitale des soldats armés de vaporisateurs de désinfectant pour « stériliser » les grandes artères, la place Al-Tahrir ou encore les musées vides. Des opérations de communication considérées comme peu efficaces, voire inutiles, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), car le virus résiste très peu de temps dans l’air.

Il y a une totale opacité sur l’ampleur de l’épidémie au sein de l’armée

Sauf que ce grand nettoyage atmosphérique a peu de chances d’avoir mobilisé de hauts gradés. Surtout, il a commencé plusieurs jours après l’hospitalisation de Shafie Dawoud et de Khaled Shaltout. La fuite d’une liste de militaires infectés ou présentant les symptômes du Covid-19 a révélé que les deux victimes étaient en réalité suivies depuis le 9 mars.

Pour le blogueur d’Egypt Defence Review, spécialiste de la Grande Muette, « il y a une totale opacité sur l’ampleur de l’épidémie au sein de l’armée. On ne sait pas si cela va menacer les opérations de contre-insurrection [dans le Sinaï, foyer de l’organisation État islamique] ou même de lutte contre le virus. » Le même s’alarme d’une contagion à plus grande échelle : « Ces hauts dirigeants du premier cercle ont été en contact avec de nombreux autres généraux, eux aussi âgés, dans les semaines précédentes. L’absence d’information sur la date et le lieu de leur infection – après que l’armée a assuré qu’il ne fallait pas s’inquiéter – ruine la confiance du public dans l’institution et ses messages. »