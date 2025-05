Éducation: les élèves du lycée Kennedy exposent le concept “NITHE” à la FIPA 

La sixième édition de la Foire internationale des produits africains (FIPA 2025) a reçu ce jeudi le ministre de l’éducation nationale. Une occasion pour les autorités de l’école de mettre en exergue le concept NITHE (Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Education). Selon Abdoulaye Racine Senghor, président du comité scientifique de la FIPA, c’est la première fois qu’un pavillon est consacré au ministère en charge de l’éducation.

“Nous avons pensé, depuis six ans, à élever le niveau de la foire. Et avec l’arrivée du ministère de l’éducation nationale, nous avons réussi vraiment la prouesse de faire correspondre cette foire aux objectifs principaux qui sont fixés. Il s’agit de promouvoir l’Afrique, de promouvoir les produits africains. Il s’agit de promouvoir une nouvelle idée de l’Afrique. Il s’agit de donner du sens à ce que nous faisons. La voix royale, c’est l’école, la voix royale, c’est l’éducation nationale. C’est pourquoi il est heureux que nous ayons aujourd’hui le ministre de l’éducation nationale et son staff qui sont venus montrer ce que l’école veut être, ce que l’école va être, ce que l’école envisage, ce que l’école porte comme valeur. Il s’agit de développer l’idée du NITHE qui est une initiative pour la transformation humaniste de l’éducation”, a expliqué le président du comité scientifique de la FIPA avant d’indiquer qu’il s’agit là d’une manière de porter les valeurs essentielles et de changer les mentalités des élèves.

“Entre autres aspects, nous avons ici dans cette foire les élèves du lycée Kennedy qui sont venus nous dire, nous sommes jeunes, nous sommes des élèves de moins de quatorze ans mais, nous savons entreprendre, nous savons faire quelque chose de nos dix doigts, nous sommes intelligentes de nos mains, nous savons entreprendre et demain nous envisageons d’aller avec nos propres ailes”, a ajouté Pr Racine Senghor.

Pour sa part, le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Maba Guirassy, initiateur de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation (NITHE), s’est félicité de la tenue de la FIPA et surtout de la participation de son ministère.

“C’est tout simplement impressionnant ce que nous avons vu. D’abord, elle-même, la FIPA et c’est le lieu de féliciter madame la commissaire générale, Fabira qui a fait un travail remarquable parce que la foire compte plus de 35 pays qui y participent et dans la salle, j’étais avec plusieurs maires, d’ailleurs des autres pays notamment des îles Comores et Mayotte. Dire que c’est remarquable et cette initiative privée est encore à saluer.

C’est la volonté du gouvernement du Sénégal de donner plus de poids et de voix au secteur privé et c’est une initiative à encourager”, s’est réjoui M. Guirassy qui se félicite aussi de la participation de son département ministériel: “c’est une première pour le ministère de l’éducation nationale de participer à une foire où l’on présente des produits africains. Mais pourquoi, parce que l’école est en train de changer, notre système éducatif est en train de changer et nous avons mis en avant quelques CEM, notamment le CEM Kennedy et le CEM Momar Sène qui étaient présents et qui montraient en fait des choses extraordinaires. Des enfants entrepreneurs, des enfants qui font des découvertes qui réalisent, qui innovent et qui vendent. Des enfants tels que nous le voulons, qui sont dans l’entrepreneuriat mais qui ont ce qu’on appelle les compétences exécutives avec du développement personnel qui s’expriment très bien, qui vendent très bien, qui sont dans une logique de développement et une logique économique.

Des enfants qui sont dans la science et la technologie comme le souhaite le chef de l’Etat et aujourd’hui ces enfants, avec la science, la technologie, ont pu montrer qu’ils étaient capables de transformer, d’innover et de mettre sur pied des produits très innovants qui étaient présentés et achetés. Des enfants qui, dans leur école, chaque semaine presque, organisent des foires et expositions et qui vendent ce que eux-mêmes produisent. Aujourd’hui, c’est cette école là que nous voulons”, a-t-il expliqué. “Il faut savoir rompre avec un ancien système et savoir nouer avec le système qu’il faut et que nous voulons”, a-t-il ajouté. Selon toujours M. Guirassy, très bientôt, ces nouvelles pratiques, notamment le concept NITHE mis en œuvre par le ministère de tutelle, seront généralisées dans le système éducatif.