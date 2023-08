Éducation: En Burkina Faso , les élèves vont porter désormais des tenues africaines à l’école

Thomas Sankara fut le précurseur des habits traditionnels burkinabé qu’il arborait lors de ses déplacements à l’international. L’histoire se répète avec cette mesure prise par le nouveau gouvernement dirigé par les autorités de la transition.

Tous les élèves du Faso vont désormais porter des uniformes et des tenues traditionnels dans les établissements scolaires au Burkina Faso, à la rentrée scolaire prochaine. La tenue traditionnelle va remplacer le kaki scolaire, selon un communiqué du Conseil des ministres rendu public.

Le “Faso Dan Fani” qui signifie ‘’le pagne tissé de la patrie’’, va faire son entrée dans le milieu scolaire. Cette tenue traditionnelle locale sera portée par les élèves dans tous les établissements publics et privés d’enseignement post-primaire et secondaire de certaines communes urbaines. Le port du “Faso Dan Fani” “se fera tous les lundis, jours de la montée des couleurs. Le choix du motif et des couleurs est laissé à l’appréciation de chaque établissement scolaire“, selon le gouvernement.