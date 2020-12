Economie: L’Union européenne alloue 2,3 milliards au Sénégal pour appuyer la filière oignons et mangues et des services TIC

La ministre du commerce, des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta a présidé hier la cérémonie du programme pour la compétitivité des filières mangues, oignons et des services liés liés aux TIC. A l’en croire, cette initiative lancée dans le cadre du volet Sénégal du programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’ouest (PAKAO) est doté d’un budget de 3.5 millions d’euros. Soit prés de 2.3 milliards de F CFA afin de développer les chaines de valeurs régionales porteuses.

Le Sénégal fait partie des pays bénéficiaires du programme d’appui à la compétitivité e Afrique de l’Ouest (Pakao) financé par l’Union Européenne à travers son 11 e fonds européen de développement (FED) pour la mise en oeuvre du programme indicatif régional pour l’Afrique de l’Ouest. Et dans ce cadre un budget de 3.5 millions d’euro soit prés de 2.3 milliards de F CFA lui été alloué pour développer les chaines de valeurs régionales porteuses en terme de valeurs ajoutées locales, de potentiels d’exportation ainsi que la création d’emplois directs, en particulier pour les femmes et les jeunes. Et à en croire la ministre du commerce des PME, “ce budget de 3.5 millions d’euros a débuté en avril 2020. Et se poursuivra jusqu’en avril 2023.”

Selon toujours Mme Aminata Assome, “ce programme vise l’émergence de société de coopératives à vocation commerciale basé sur l’acte uniforme de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des (Ohada) sur les filières mangues et oignons.” Aussi Aminata Assome Diatta estime que les sociétés coopératives doivent être encadrées et outillées afin d’atteindre les objectifs de production de mangue et d’oignons répondant aux exigences du marché européen et mondial. D’ailleurs, elle a assuré que son département jouera sa partition dans la mise en oeuvre de ce programme dont les comités techniques et de suivi seront installés dans les prochains jours. Prenant part à cette rencontre, la délégué de l’Union européenne au Sénégal Irène Mingasson a soutenu que “ce projet sert à appuyer les micros, petites et moyennes entreprises.”

Avec L’AS