Economie: La guerre de la Russie en Ukraine fait des ravages en Afrique

La guerre de la Russie en Ukraine a perturbé la reprise prometteuse de l’Afrique après la pandémie de COVID-19 en augmentant les prix des denrées alimentaires et du carburant, en perturbant le commerce des biens et des services, en resserrant l’espace budgétaire, en contraignant les transitions vertes et en réduisant le flux de financement du développement sur le continent, ont déclaré United Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, Ahunna Eziakonwa.

S'exprimant à l'Institut américain pour la paix le 14 juin, Eziakonwa, qui est administrateur adjoint du Programme de développement des Nations Unies et directeur régional pour l'Afrique, a déclaré que la guerre a mis les ménages, les communautés et les pays d'Afrique dans une "situation très précaire".

Joseph Sany, vice-président du Centre Afrique de l’USIP, a déclaré : « La question cruciale qui se pose à nous aujourd’hui est la suivante : comment les pays africains et leurs partenaires peuvent-ils tirer parti de leurs ressources abondantes et de leurs capacités humaines pour faire face à l’impact à court terme de l’invasion russe en Ukraine et répondre à leurs besoins de développement et de sécurité à long terme ? » “En d’autres termes“, a-t-il ajouté, “comment l’Afrique peut-elle tirer le meilleur parti de cette très, très mauvaise situation?”

L’impact de la pandémie sur l’Afrique

Avant 2020, les pays africains figuraient parmi ceux qui connaissaient la croissance la plus rapide au monde. La pandémie de COVID-19 a annulé des décennies de gains macroéconomiques, socioéconomiques et de gouvernance durement acquis sur le continent. Pour la première fois en près de trois décennies, l’indice de développement humain de l’Afrique a chuté. Des millions d’Africains ont perdu leur emploi ; selon les projections, quelque 50 millions de personnes seraient poussées dans l’extrême pauvreté. Les femmes et les jeunes ont été les plus durement touchés. Les perturbations du commerce mondial ont entravé la croissance et de nombreux pays africains ont souffert d’un espace budgétaire qui se rétrécit progressivement, a déclaré Eziakonwa. La pandémie « a aggravé les inégalités financières et sociétales en Afrique », a-t-elle ajouté.

En réponse à la pandémie, les pays africains ont mis en place des politiques macroéconomiques efficaces, réalisé des investissements stratégiques et stimulé la production et le déploiement du vaccin contre la COVID-19. “Alors que le multilatéralisme semblait se réduire dans le reste du monde, il se développait en Afrique”, a déclaré Eziakonwa.

À la fin de 2021, l’Afrique a dépassé les attentes d’une croissance de 3,7 % du PIB, enregistrant une croissance de 4,5 % et « montrant sa résilience et sa capacité à rebondir », a déclaré Eziakonwa. “La reprise était fragile… mais le continent semblait être de retour sur la bonne voie” pour atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU, a-t-elle ajouté.

Le 24 février, la Russie a envahi l’Ukraine dans un acte d’agression non provoqué. Les contrecoups de la guerre en cours se font sentir dans le monde entier, y compris en Afrique.

La guerre perturbe les importations critiques

Alors que le niveau des échanges entre le continent africain dans son ensemble et la Russie et l’Ukraine est insignifiant, certains pays africains dépendent fortement de ces deux pays pour les importations critiques, notamment le blé, les engrais et l’acier. Une perturbation de ces importations pourrait avoir un impact négatif sur les pays africains.

En 2021, par exemple, le Kenya a importé près de 30 % de son blé de Russie et d’Ukraine. Une interruption de l’approvisionnement affecterait la production de pain au Kenya, qui, selon Eziakonwa, est le troisième aliment le plus consommé dans ce pays. Le Cameroun a importé 44 % de ses engrais de Russie en 2021. En Afrique de l’Ouest, où la saison des semis commence, les analystes craignent que cette perturbation n’ait un impact désastreux sur les rendements des cultures et compromette la sécurité alimentaire. De même, 60 % des importations de minerai de fer et d’acier du Ghana proviennent d’Ukraine. En raison de la guerre, l’industrie de la construction au Ghana est susceptible de faire face à des défis importants.

Revenus gouvernementaux touchés

La combinaison de la pandémie et de la guerre en Ukraine a réduit les recettes commerciales et fiscales des gouvernements à travers l’Afrique, alors même que les pays sont contraints de dépenser pour les filets de sécurité sociale. “On demande aux pays de dépenser plus avec moins d’argent“, a déclaré Eziakonwa, ajoutant que “les réponses budgétaires et monétaires des pays d’Afrique subsaharienne ont augmenté l’endettement public à travers l’Afrique”.

Pendant ce temps, les notations de crédit dégradées ont augmenté les coûts d’emprunt pour les pays africains. Les recherches du PNUD montrent que “des notations de crédit biaisées pourraient coûter à six pays africains 13 milliards de dollars en paiements d’intérêts supplémentaires“, a déclaré Eziakonwa, ajoutant : “L’Afrique emprunte à un coût beaucoup plus élevé que le reste du monde”.

Eziakonwa a déclaré que l’un des “effets les plus pernicieux” de la guerre en Ukraine est “l’inflation importée“. Elle a cité les exemples de la Tanzanie, où l’inflation globale a grimpé de 34 % entre février et avril ; la Namibie, où les frais de transport ont augmenté de 20 % entre mars et avril ; et au Cameroun, où les prix alimentaires ont augmenté de 26 pour cent entre février et mars.