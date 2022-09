La construction de l’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis aura de lourds impacts sur l’environnement et la société.

La libération des emprises (de l’autoroute, de la carrière, des bases vie et des déviations) nécessitera des abattages d’arbres qui réduiront la couverture végétale et affecteront la diversité floristique locale.

Au total, 32 846 arbres et arbustes fruitiers dont 25 558 productifs (arbres adultes et vieux) et 7288 non productifs (arbres jeunes et la régénération) seront abattus, selon le rapport final de l’Etude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction dudit autoroute.

Selon toujours, le rapport, 409 088 arbres et arbustes forestiers dont 106 966 productifs et 302 122 non productifs seront également déboisés.

Au total, 1947,43 ha de prairies ouvertes avec des arbres et arbustes clairsemés et 607,77 ha de terres cultivées seront perdus.

Ce n’est pas tout. Il y aura aussi un empiètement sur la forêt classée de Rao. Pis, la mise en œuvre du projet de l’autoroute nécessitera un déboisement sur une superficie de 5,563 ha sur un linéaire de 536 m, soit 1,8% de la superficie totale.

Selon les données de l’occupation du sol, les surfaces déboisées sont constituées de : Parc à Acacia raddiana : 3,18 ha ; Savane arborée : 1,54ha Savane arborée à boisée : 0,82 ha.

Il y aura un empiètement sur la forêt classée de Pire Goureye. Le Tracé traverse la forêt classée de Pire sur une distance de 10 km avec une superficie de 125,413 ha sur une superficie totale de 9 727 ha.

La mise en œuvre du projet va engendrer une perte de 125,413 ha sur la forêt classée, soit 1, 3% de la superficie totale. Cette superficie est essentiellement occupée par des zones de cultures.

Sur le milieu humain

Il est fait cas de l’empiètement sur les terres agricoles. La libération des emprises va impacter sur des terres à usages agricoles.

Les pertes totales en terres agricoles sont évaluées à 2505, 24 ha soit 1118,61 ha recensées dans la section Dakar-Mékhé et 1386,64ha dans la section Mékhé- Saint-Louis.

Il y aura une interruption de la libre circulation des personnes et des biens sur les routes et les pistes et les voies ferrées traversées.

Au total, 05 cimetières sont impactés par le tracé dont 1 traversé par l’autoroute et 4 murs de clôture empiétés, il s’agit de deux cimetières impactés par le tracé de l’autoroute (Pakhamkouye 1 et Thiary thieurigne).

Trois (03) cimetières seront impactés par la bretelle de Keur Martin, la bretelle sud de l’échangeur de Gandon et la bretelle de Ndiobène Toubé Wolof.

En plus de ces murs de cimetière impactés, un espace de cimetière est impacté par la bretelle sud de Pire dans le village de Keur Babacar Sall. Une mosquée est impactée par la bretelle de Touba Fall Mboukher.