À la fin, il était physiquement, mentalement et littéralement épuisé et devait recevoir une transfusion pour remplacer le sang prélevé. C’était la partie la plus difficile de tout le processus pour Jimi et il l’a subie quatre fois. Jimi est rentré chez lui pour récupérer après le dernier don, mais les cellules souches prélevées ne faisaient que commencer leur voyage.