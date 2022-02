Lot-et-Garonne : Une femme mortellement percutée par un TGV près de Tonneins

Ce lundi vers 8 h, une femme qui circulait à pied a été heurtée par un TGV en pleine voie, entre les communes de Tonneins et Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne. Les équipes spécialisées et les gendarmes ont été mobilisés pour intervenir sur place. On ignore les circonstances exactes du drame.

Le trafic a été entièrement interrompu dans les deux sens entre Marmande et Agen. Des bus de substitution ont été déployés en relais par la SNCF. La reprise du trafic est envisagée pour 12h. La circulation des trains est également très perturbée sur la ligne Bordeaux-Agen.