Drame de Kafountine et Melilla : Ousmane Sonko exige l’ouverture d’une enquête

En marge du point de presse, Ousmane Sonko a présenté les condoléances de la coalition Yewwi askan Wi (opposition), suite au drame de Melilla et du chavirement de la pirogue, au large de Kafountine, au Sénégal, qui a occasionné plusieurs morts.

« Je commencerai par présenter nos condoléances parce que vous savez hier une pirogue à chavirer au large de Kafountine. Il y avait 100 jeunes dont les 14 ont péri. Avant cela, il y a eu la catastrophe à Melilla et nous présentons nos condoléances aux familles », a dit le leader de Pastef.

Yewwi Askan Wi exige l’ouverture d’une enquête pour élucider le drame de Melilla. « Nous exigeons l’ouverture d’une enquête sur le drame de Melilla avec la participation de tous pays africains qui ont un ressortissant qui a perdu la vie dans ce drame ».

D’après lui, ceci traduit l’échec des dirigeants africains. « La jeunesse est en train de mourir dans les océans pour rejoindre l’Europe parce qu’ils n’ont pas de travail ici, c’est ça la réalité de l’Afrique », a souligné Ousmane Sonko.

« Nous africains, nous devons comprendre que nos destins sont liés et que les gens ont suffisamment travaillé à nous diviser et nos chefs d’Etat actuels ont accepté de jouer ce jeu. Soit pour servir leur propre intérêt et leur famille. Et il est plus que temps que cela s’arrête », a ajouté l’opposant.