Drame à l’hôtel Riu Baobab de Mbour : Un enfant de 2 ans et demi meurt noyé dans la piscine

Le petit garçon A.A. Pouye, âgé de moins de 3 ans, a été retrouvé mort noyé dans une des piscines de l’hôtel Riu Baobab, le samedi 9 novembre 2024, après avoir échappé à la vigilance de son oncle et de sa tante. À la suite du drame, c’est le responsable des piscines, Ng. Faye, qui a été arrêté et jugé par le Tribunal de Mbour.

D’après le journal L’Observateur, les faits remontent au vendredi 8 novembre 2024, lorsque T. Mbodji et sa femme A. Ba quittent la capitale dakaroise pour passer un week-end à l’hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène. Le lendemain, dans l’après-midi, T. Mbodji décide, avec son épouse A. Ba, de rendre visite à sa sœur, établie avec sa famille à la cité des enseignants de Niang.

Ainsi, le couple quitte l’hôtel et se rend au domicile des Pouye. À la fin de leur visite chez sa sœur, T. Mbodji et son épouse proposent à leurs hôtes de les laisser partir à l’hôtel avec leurs trois enfants, dans le but de faire une baignade avec leurs neveux dans la piscine. C’est ainsi que les enfants se rendront à l’hôtel Riu Baobab avec le frère de leur mère.

Toujours selon la même source, une fois sur place, T. Mbodji et A. Ba constatent que la piscine réservée aux enfants est déjà fermée, car l’un des piscinistes, chargé également de la surveillance des lieux, est absent depuis le matin pour des raisons de santé.

Aussitôt, ils se dirigent avec les enfants vers la piscine réservée aux adultes. Une fois sur place, T. Mbodji est en pleine discussion téléphonique et, au lieu de surveiller les enfants, son épouse A. Ba décide d’aller chercher des boissons pour les enfants de sa belle-sœur. Le fait de laisser les enfants sans surveillance ne sera pas sans conséquence. Avant même le retour d’A. Ba, le plus jeune des trois enfants de la sœur de T. Mbodji, A.A. Pouye, âgé de seulement 2 ans et demi, quitte ses frères et se précipite vers la piscine réservée aux adultes.

L’enfant va ainsi patauger dans l’eau, sous le regard inconscient et innocent de ses deux frères, avant d’être découvert tardivement par des adultes au fond de la piscine. Une tragédie qui plonge aussitôt tous les clients et responsables de l’hôtel dans une consternation totale.

Informés de la situation, M. L. Pouye, le père de l’enfant, et son épouse se déploient très rapidement sur les lieux. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Niang qui ont également été saisis par les responsables de l’hôtel, procèdent aux constats d’usage. Ils procèdent aussi à l’interpellation de Ng. Faye, responsable des piscines de l’établissement.

À la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, Ng. Faye nie toute implication dans cette affaire d’homicide involontaire survenu le samedi 9 novembre 2024 à l’hôtel Riu Baobab. Il précise au juge qu’il a, dès le matin, informé ses supérieurs hiérarchiques de l’absence d’un des piscinistes, malade. Même avant son départ de l’hôtel à 15h30, Ng. Faye affirme avoir donné toutes les consignes au personnel chargé de l’entretien et de la surveillance des piscines. Malheureusement, il déclare au juge qu’il n’a été informé du drame qu’aux environs de 18h30.

Le tribunal a fixé le délibéré au 3 décembre prochain. En attendant, Ng. Faye a bénéficié d’une liberté provisoire.