Dr Anette Seck Ndiaye, Directrice PNA : « 1.232.318 doses dont 532.118 acquises par l’Etat du Sénégal ont été distribuées depuis le début de la pandémie »

La PNA intervient aussi dans le cadre de la stratégie vaccinale. Selon sa directrice, elle a été chargée de la distribution sur l’ensemble du territoire des vaccins. « Depuis le début de cette stratégie de vaccination, nous avions distribué près d’1.232.318 doses dont 532.118 doses acquises par le gouvernement du Sénégal », a-t-elle révélé.

Dr Nanette Seck Ndiaye de souligner que ces vaccins quels qu’ils soient ont été validés par le Comité national des experts (Cne) et leur introduction dans le pays répond à des normes en terme d’importation et en terme d’utilisation.

Dans son intervention au point quotidien sur la situation de la pandémie de ce mardi 10 août, Dr Nanette Seck Ndiaye a, d’emblée, précisé que « La Pna a pris toutes les dispositions aussi bien au niveau central qu’au niveau régional à travers les pharmacies régionales d’approvisionnement pour la disponibilité des produits essentiels dans le traitement de la Covid-19 ».

« Ces produits essentiels concernent notamment les produits qui visent la prise en charge des cas simple, tout ce qui est antibiotique, antalgique ect… Mais également tout ce qui est équipement de protection pour le personnel de santé et les consommables et les produits de la médecine d’urgence pour les services d’urgence et les services de réanimation», a-t-elle listé.

Jouant un rôle important dans la lutte contre la Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a exhorté la PNA à améliorer le service dans les cliniques privées en leur approvisionnant en produits essentiels. « Aujourd’hui, les cliniques privées peuvent également être approvisionnées par la PNA sur la base d’une liste de produits de la médecine d’urgence et également sur la base de procédures clairement définies et qui sont scrupuleusement respectées ».