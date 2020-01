Le baptême du nouveau lycée de Sédhiou a été une belle occasion de retrouvailles des amis du presque éternel maire de Sédhiou, Balla Moussa Daffé. Ce samedi, ils étaient plusieurs dizaines de personnalités nationales, en fonction comme à la retraite, à avoir pris d’assaut la capitale du Pakao. Pour tous, au delà de la reconnaissance du parcours de l’éminent parrain, les retrouvailles de Sédhiou sont une occasion rêvée pour annoncer le retour prochain de la paix en Casamance.

C’est décidé. Après avoir marqué ses congénères par sa gestion de la mairie de Sédhiou et laissé ses empreintes dans les différentes sphères ministérielles qu’il a dirigées, Balla Moussa Daffé est sûr de passer à la postérité. Alors que le commun des mortels doit se soucier du « que dira-t-on de moi, après moi », le « dinosaure » du Pakao, lui, peut s’attaquer à d’autres préoccupation liées à son héritage. Ce samedi, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont rallié la capitale du Pakao pour, à travers leurs messages et présences, dire aux élèves de ce lycée comme aux générations futures combien bon et intelligent a été le professeur Balla Moussa Daffé.

Si tous les cadres de Sédhiou ont, de son vivant, reconnu en leur ancien professeur un bon pédagogue, Robert Sagna, son alter ego de Ziguinchor, aimerait aussi que les générations futures comprennent que « ce que Balla Moussa Daffé est devenu« , il le doit, d’abord, à ses parents. « Des parent qui bien que très âgés avaient toujours gardé intact leur mémoire. A Chaque fois que je venais les voir, ils m’appelaient par mon prénom« , s’est rappelé, nostalgique, l’ancien maire de Ziguinchor. Au delà de la seule personne du professeur, Robert Sagna qui a conduit une forte délégation du GRPC, son groupe de réflexion pour la paix en Casamance -groupe auquel appartient Balla Moussa Daffé, NDLR– a fait savoir que la famille du « dinosaure » de Sédhiou est un nid de cracks.

Touché par tant de marque d’amitié, le professeur Balla Moussa Daffé a dit toute sa joie de se voir immortaliser de la sorte, par le legs de son nom au lycée de cette à laquelle il a tout donné. « Je crois avoir donné ma part dans la construction de ce terroir. De ce pays. Et je crois d’abord au patriotisme de terroir. » A dit Balla Moussa Daffé au micro de Kewoulo. Comme Robert Sagna, Mme Annette Seck Ndiaye, la directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement et filleule du parrain, a salué Balla Moussa Daffé, le précurseur de la pharmacie au Sénégal. Aussi, celle qui dirige la PNA a profité de l’occasion pour plaider la cause de Sédhiou, la capitale du Pakao.

« Nous travaillons pour les populations, pour le Sénégal. Je profite de l’occasion pour demander au chef de l’Etat de nous aider à doter Sédhiou d’une pharmacie nationale d’approvisionnement. » A plaidé le Dr Annette Seck Ndiaye. Pour rappel, Sédhiou est l’une des dernières nouvelles régions du Sénégal. Elle a été créé, en 2008, par la réforme d’Abdoulaye Wade. Enclavée entre les régions de Kolda et de Ziguinchor, Sedhiou est l’une des régions les plus pauvres du pays. L’une des moins peuplées aussi. Si elle est la moins nantie du Sénégal sur plan infrastructural comme démographique, Sédhiou peut se targuer d’avoir eu un passé culturel très enviable: elle été la première capitale de la Casamance et la ville des premiers grands intellectuels Casamançais.

Parmi ses fils ont peut citer le professeur Assane Seck, le père du Dr Anette Seck Ndiaye, Ibou Diallo, Dembo Coly… Ces deux derniers baobabs de la politique ont fait partie, avec Edouard Diatta et Emile Badiane de Tandième, du cercle des intellectuels casamançais qui, le 14 mars 1947, ont créé le Mouvement des Forces Démocratique de Casamance et l’ont voulu comme le fer de lance de la politique au sud du Sénégal. Mais, cela, c’est une autre histore. Une autre page que Robert Sagna et les siens ont déclaré tournée.