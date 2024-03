Dr Cheikh Cheikh Tidiane DIEYE invite les députés à rejeter la loi d’amnestie

L’examen du projet de loi d’amnestie continue de faire couler beaucoup de salive au Sénégal. Si les victimes et leurs familles s’opposent farouchement à son adoption en réclamant justice, certains acteurs politiques signalent que le passage de cette loi ouvrira une porte d’impunité aux détenteurs du pouvoir.

C’est le cas pour la plateforme Avenir Sénégal Bouniou Beugue de Dr Cheikh Tidiane DIEYE

La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg invite les députés qui ont à cœur de défendre les intérêts du Sénégal à voter contre la loi et de la rejeter purement et simplement.

Par ailleurs, la plateforme dirigée par Dr Cheikh Tidiane DIEYE rappelle que la libération des prisonniers politiques est une exigence sociale et politique et ne doit en aucun cas être liée à la loi d’amnestie qui dans le fond ne vise qu’à garantir l’impunité et l’immunité de ceux qui ont commis d’abominables crime de sang restés jusqu’ici sans lendemain lit-on dans leur communiqué.

« Ousmane SONKO, Bassirou Diomaye FAYE et l’ensemble des prisonniers politiques doivent être libérés sans délai. Leur libération n’a nullement besoin d’une loi d’amnestie pour être exécutée ».

Allié de Ousmane SONKO, Dr Cheikh Tidiane DIEYE préconise l’ouverture d’une enquête indépendante pour situer les responsabilités sur les assassinats et tortures de manifestants innocents.

Pour lui, la vérité doit jaillir et la justice rendue aux victimes.

Les députés de la quatrième législature sont convoqués en plénière ce mercredi à 10h pour le vote de cette loi tant défendu par le Président Macky Sall.