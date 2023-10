Doyen Laye Diaw : « Si c’était moi, j’allais annuler le match amical contre le Cameroun »

Intervenant sur le plateau de la TFM, il a clairement fait comprendre que : « Si c’était moi, j’allais annuler le match amical contre le Cameroun. Le match devient un peu trop important pour les deux équipes. Un Sénégalais peut blesser un camerounais et lui verrouiller la porte de la prochaine phase finale de la CAN 2024. La Can c’est bientôt ! Les blessés courent le risque de ne pas participer à la CAN. Une situation du genre n’est pas inédite. il peut arriver que deux équipes programment un match de préparation et un tirage au sort fait qu’elles doivent s’affronter, les deux fédération discutent et annulent le match. Parce que ce n’est plus un match de préparation, ça devient important pour les deux fédération. Mais, est-ce que le Sénégal et le Cameroun ont suffisamment de temps pour trouver un autre Sparring partenaire ? Si cela ne tenait qu’à moi, le match Sénégal Cameroun programmé le lundi prochain à Lens est à annuler » a-t-il insisté.