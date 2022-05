Double vol à l’institut Pasteur de Dakar : Deux ressortissants Guinéens condamnés à 2 ans de prison ferme.

Deux ans d’emprisonnement ferme ! C’est la peine infligée à deux ressortissants Guinéens poursuivis pour vol commis en réunion la nuit avec effraction à l’Institut Pasteur de Dakar. Ismaïla Diallo et Mamadou Oury Ba ont comparu ce lundi 30 mai 2022 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Les faits remontent à la date du 10 avril et du 17 avril passés en l’espace d’une semaine. En effet, les mis en cause ont longtemps inspecté les lieux. Ainsi, ils ont repéré un bâtiment d’un hôtel en construction situé derrière l’institut Pasteur de Dakar.

Suite à cela, Ismaïla Diallo et Mamadou Oury Barry ont orchestré un plan pour escalader le chantier afin d’accéder à l’Institut Pasteur. Après avoir réussi à entrer dans l’enceinte du bâtiment, les prévenus ont emporté des téléphones portables, des ordinateurs et divers objets.

Sur ces entrefaites, l’établissement a saisi la police qui a tout de suite ouvert une enquête. Et l’un des malfaiteurs a été appréhendé grâce à la sacoche qu’il détenait par-devers lui. Interrogé, il avait reconnu les faits avant de balancer son receleur. Devant le prétoire, le ressortissant Mamadou Oury Barry se lance dans la dénégation. ” Les policiers m’ont confondu avec le vrai coupable. Je n’ai rien fait”, se dédouane-t-il. À son tour, son co-prévenu abonda dans le même sens que le premier.

L’Institut Pasteur qui est partie civile dans cette affaire a demandé 100 millions de nos francs pour dommages et intérêts. Selon son conseil, les prévenus ont été identifiés par la caméra de surveillance. “Ils n’imaginaient pas qu’il y avait une autre caméra invisible. À partir de cet instant, le doute n’est plus permis. Les faits sont extrêmement graves et dangereux. Ils étaient armés et ils ont vendu le matériel volé à de vils prix”, a plaidé la robe noire.

Vu la gravité des faits, le représentant du ministère public a requis 2 ans de prison ferme. Finalement, le Tribunal a suivi le réquisitoire du procureur et condamne les mis en cause à deux ans de prison ferme assorti d’une amende de 10 millions de nos francs.

Dakaractu