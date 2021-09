Le dispositif numérique de l’ADIE au Magal de Touba 2021

Touba n’est pas oublié dans le cadre du programme Smart Sénégal confié à l’ADIE par le Président de la République, Macky Sall. En effet, deux dispositifs dans le cadre des projets smart Wifi et Safe City (Ville sûre) sont déployés dans la ville sainte pour accompagner les organisateurs et les pèlerins :

– Caméras de surveillance :25 caméras de surveillance sont installées dans la capitale du mouridisme dans le cadre du projet Safe city. Ce dispositif permanent est mis à la disposition des forces de Défense et de Sécurité (FDS) et va contribuer à faciliter leur travail de sécurisation et de maintien de l’ordre. La répartition de ces caméras a été effectuée de concert avec les autorités religieuses et les FDS présentes à Touba.