Diplomatie : Le Président Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour une mission au Moyen-Orient.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour un déplacement au Moyen-Orient.

Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026, consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït.

À l’issue de cette étape, le Chef de l’État participera à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier 2026, un rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation.