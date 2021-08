Diourbel : Réprimandée par sa mère à cause de ses notes, l'élève de 5e se donne la mort

Du nouveau dans l’affaire de l’élève en classe de cinquième retrouvée morte ce mardi vers 12 heures dans sa chambre au quartier HLM route de Bambey de Diourbel. Kewoulo en sait davantage sur les premiers éléments du dossier piloté par les éléments du commissariat central du Baol.

Alertés de la découverte d’un corps sans vie, les policiers ont rappliqué dare-dare” sur les lieux du drame. Ainsi l’adolescente âgée de 14 ans a été retrouvée pendue à l’aide d’un foulard.

Il ressort des premiers éléments du dossier que, K.Gassama était classée au premier rang de sa classe au premier semestre. Mais l’élève a dégringolé finalement jusqu’à la 5ème place au second semestre. Et la mineure de 14 ans a été réprimandée hier lundi par sa mère. En effet, la dame était dans tous ses états à cause des résultats de sa fille qu’elle a jugés mauvais.

Mais K. Gassama a pris le soin de faire des confidences dans un journal intime avant de passer à l’acte aujourd’hui. D’après des sources de Seneweb, les enquêteurs exploitent ledit document laissé sur place par la défunte élève en classe de cinquième