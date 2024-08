Quelques jours après l’accident ayant fait neuf morts et des blessés sur l’axe Ndoulo – Mbacké, le gouvernement a dépêché, ce dimanche, une forte délégation à Diourbel pour présenter ses condoléances et apporter son soutien moral et financier aux différentes familles des victimes.



Accompagnée du gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall, du préfet et des chefs de service de son département, Maïmouna Diéye a délivré le message du chef l’État.”Dès l’instant où l’on a été informé de l’accident, on a pris les mesures qu’il fallait pour venir ici nous associer à la peine des familles des disparus. Mais nous avons tenu également à venir avec une forte délégation du ministère de la Famille au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, pour apporter notre soutien moral, mais aussi notre soutien financier, mais surtout assister les familles. Il y a des disparus et des blessés qui sont toujours à l’hôpital. Nous allons les assister en collaboration avec le ministère de la Santé pour ce qui est des soins médicaux, des interventions médicales, surtout pour l’appui psychologique”, a déclaré la ministre de la Famille et des Solidarités.