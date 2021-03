Diourbel : L’épouse d’un célèbre marabout très ami à Marième Faye Sall kidnappée par 04 hommes puis abandonnée en pleine brousse

Un spectaculaire kidnapping en plein jour pollue l’atmosphère au quartier Médinatoul à Diourbel. Selon ‘’Source A’’, dans sa livraison de ce mardi, l’épouse d’un célèbre chef religieux a été enlevée samedi dernier par des individus enturbannés à bord d’un véhicule.

D’après nos confrères, la dame K. Diouf a été dépouillée de ses biens et jetée dans la brousse, à l’orée du village de Ngabou. Après les faits, rapporte le journal, sur instruction du président Macky Sall, les domiciles du marabout très proche de Madame Marième Faye Sall nichés respectivement à Diourbel et Touba sont actuellement sous haute surveillance sécuritaire de la Gendarmerie et de la Police.

Avec Actusen