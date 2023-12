Diourbel : Le juge du 2e Cabinet renvoie Boy Djinné en prison avec de lourdes charges

Le Michael Scofield sénégalais, Baye Modou Fall dit “Boy Djinné” a été renvoyé ce mardi en prison, quelques mois après sa libération. Il a été inculpé ce mardi par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Diourbel et placé à la maison d’arrêt et de correction dudit département.

Cette fois-ci, il risque très gros. De lourds chefs d’inculpation pèsent sur lui. « Il a été inculpé pour association de malfaiteurs en bande organisée, faux, usage de faux dans des documents administratifs, usage et apposition de fausses plaques, défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, usurpation d’identité, tentative de vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de véhicule, détention et cession d’armes de la 2e catégorie en bande organisée, tentative de contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national et à l’étranger, et tentative de remise en circulation après découverte des vices de billets contrefaits ou falsifiés en bande organisée, importation, détention et cession d’un équipement spécialement conçu pour accéder frauduleusement ou modifier un mot de passe ou un code d’accès dans un système informatique en bande organisée et blanchiment de capitaux en bande organisée », a confie son avocat Me Serigne Diongue à Seneweb.

Pour rappel, Baye Modou Fall dit “Boy Djinné” a été arrêté par les gendarmes de la compagnie de Thiès, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023, sur l’autoroute à péage, aux environs de 4 h 30. Il est ressorti de l’enquête qu’il détenait un faux permis de conduire d’un pays étranger et conduisait un véhicule sans papier avec une fausse plaque d’immatriculation.

Déféré lundi au tribunal de grande instance de Diourbel par la brigade de recherches de Thiès, Boy Djinné avait fait l’objet d’un retour de parquet le même jour.