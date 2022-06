Diourbel : 2120 élèves en classe d’examen sans extraits de naissance

Le chiffre est alarmant. Dans le département de Diourbel, quelques 2120 élèves en classe de Cm2 et de 3ème des Collèges d’enseignement moyen (CEM) n’ont pas d’extraits de naissance.

Mais, selon le quotidien national le Soleil, qui cite l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Diourbel, Yankhoba Mansaly, ces potaches sont tous autorisés à passer les examens du CEE, prévus les 22 et 23 juin, et du BFEM dont le démarrage est fixé au 21 juillet prochain.

«La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est une dimension essentielle», a déclaré l’Ief de Diourbel au cours d’un Comité départemental de développement (CRD).

Selon lui, c’est pour cette raison que la tutelle a pris cette décision. Mieux, promet il, des démarches seront faites, de concert avec les autorités judiciaires et administratives, pour que ces élèves puissent disposer d’un acte d’état civil.