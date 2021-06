Le clash entre Pawlish Mbaye et le marabout nandité Moustapha Dramé a atterri entre les mains des autorités judiciaires. Au moment où ces lignes sont écrites, Kéwoulo est en mesure d’annoncer que l’humoriste qui se dit fils de Wally Seck va passer la nuit dans les locaux de la Section de Recherches de Colobane.

Il a été arrêté suite à son audition par les pandores qui l’entendaient sur ses accusations à l’encontre du très controversé marabout, Serigne Moustapha Dramé. Ce dernier, dans une vidéo devenue virale avait soutenu que “tous ceux qui s’étaient rendus au concert de Wally Seck, le 12 juin dernier, iraient enfer.” Se sentant visé par cette sortie populiste du très controversé marabout, Pawlish Mbaye avait fait une vidéo dans laquelle il s’est attaqué à Moustapha Dramé le taxant “d’homme d’enfer.”

Et soutenant que “Moustapha Dramé a fait tout son cursus coranique en fréquentant les concerts.” Ce sont ces déclarations, sans queue ni tête, qui ont valu à Pawlish Mbaye d’être convoqué, entendu et placé en garde-à-vue. Pour une fois que Kéwoulo a ouvert ses colonnes à ce boute-en-train, nous exprimons notre totale solidarité à Pawlish Mbaye. Et nous offusquons que la très sérieuse section de la gendarmerie nationale soit utilisée pour instruire des wakhi doff. Et arrêter un troubadour que tout le monde sait qu’il ne dit que des conneries.