Dialogue Politique : La Ligue des Masses dit niet et apporte son « soutien indéfectible » à Sonko

La Ligue des Masses(LM) dénonce le « plan concocté » par le régime en place afin d’écarter le candidat Ousmane Sonko aux élections présidentielles de février 2024 par des astuces aux « antipodes » fabriquées et commanditées par Macky Sall, dans un communiqué.

Face à « recul démocratique », Secrétaire général Cheikh Sidiya DIOP, regrette les « agissements mégalomanes » du régime « dictatorial » en place et apporte un soutien « indéfectible » à Ousmane Sonko, au Parti PASTEF et à tous les « prisonniers politiques dont le parti exige la libération immédiate et sans condition ».

Par ailleurs la Ligue des Masses (L.M) informe l’opinion qu’elle ne participera pas au dialogue politique de Macky Sall qui n’est rien d’autre qu’un « simulacre », afin de valider la candidature du chaos dont le Parti s’oppose catégoriquement puisqu’étant « politiquement impopulaire, juridiquement anticonstitutionnel, moralement illégitime, culturellement désuet et économiquement vouée à l’échec ».

En conséquence la Ligue des Masses (L.M) se braque contre ce projet « funeste » du troisième mandat et rejoint les forces vives de la nation en signant la chartre de la plateforme F24 afin de combattre cette dictature du régime en place.

L’opposant Ousmane Sonko a été condamné en appel lundi à 6 mois de prison avec sursis dans le cadre de son procès en diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Ce qui fait que la candidature du principal opposant à Macky Sall est en jeu.