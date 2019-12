Deuxième tour de la présidentielle bissau-guinéenne : Le président sortant, José Mario Vaz, rejoint Umaro Sissoco Embalo

Le Général Umaro Sissoco Embalo est en train de multiplier ses chances de gagner le deuxième tour de la présidentielle bissau-guinéenne face à Domingos Simoes Pereira.

Après avoir réussi à convaincre Nuno Gomes Nabiam et Carlos Gomes Junior (Cadogo), respectivement arrivés troisième et cinquième au premier tour avec 13,16% et 2,61%, le candidat du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM G15) vient de signer un accord avec le président sortant José Mario Vaz.

Dans ses récentes sorties médiatiques, le Général Embalo n’a pas arrêté de répéter qu’il avait le soutien de Jomav. Cependant, il ne l’a jamais documenté ou du moins, ce ralliement n’avait pas été officialisé jusqu’à ce samedi 07 décembre.

Le président José Mario Vaz qui a obtenu 12% des suffrages valablement exprimés, de fait a apporté officiellement son soutien à Umaro Sissoco Embalo et attend de lui qu’une fois élu, il travaille pour consolider la paix sociale en Guinée Bissau.

Outre José Mario Vaz, le candidat du Madem devrait bénéficier de l’appui de Baciro Dja, avec qui il est en discussion très avancée.