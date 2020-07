Deux sénégalais arrêtés en territoire gambien pour présumé cambriolage d’une boutique à Keur Pathé.

Le premier a été arrêté à Keur Pathé, c’est en territoire gambien. Il habite Goria dans la commune de Keur Maba Diakhou (département de Nioro). Le second qui a été interpellé par les forces de l’ordre gambiennes à Vélingara Gambia, habite lui Keur Bidji Awa ( Commune de Porokhane).

Selon Dakaractu,un proche parent d’un des accusés, ces deux sénégalais sont poursuivis pour cambriolage d’une boutique à Keur Pathé (territoire gambien).

Cette information est confirmée par l’adjoint au maire de Porokhane, Mamadou Ba, selon lequel, les deux co-accusés sont arrêtés à cause d’une attaque à main armée à Keur Pathé, il y a deux jours de celà. Et pourtant, ils s’étaient rendus en Gambie pour racheter des marchandises, c’est ainsi qu’ils ont été interpellés et placés en garde à vue à Farafenni.

Informées de cette situation, les familles des deux sénégalais demandent aux autorités de jouer un rôle de médiation pour la libération des deux compatriotes.