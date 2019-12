Détournement de 58 millions FCFA: 5 ans de prison requis contre un expert judiciaire

Cinq (5) ans de prison ferme ! Telle est la peine encourue par Tanor Mbaye, expert administrateur séquestre de biens. Il a été jugé, jeudi dernier, par le Tribunal correctionnel de Dakar, pour détournement de deniers publics sur une rondelette somme de 58 millions francs CFA, a appris Seneweb. Les faits remontent à 2017.

Mbaye, 35 ans d’expérience, se servait de l’argent récolté des loyers du centre commercial Maodo Sylla de la Grande Mosquée pour s’en mettre plein les poches. Cet expert judiciaire était censé garder provisoirement 58 millions F Cfa confiés par ordre de justice. Mais, il les aura utilisés à d’autres fins.

A la barre, il a avoué avoir fait usage de cet argent qui lui a été confié, pour les besoins de son cabinet et regrette amèrement son acte.

Dans leur plaidoirie, ses avocats ont plaidé la bonne foi de Tanor qui, disent-ils, a été constant dans ses déclarations, depuis le début de l’enquête.

Aux origines d’un nouveau scandale

Par arrêt numéro 145 rendu le 11 août 2009 par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, l’expert judiciaire Tanor Mbaye a été désigné en qualité de séquestre du centre commercial ‘’Maodo Sylla’’ en remplacement d’Abdoulaye Diagne avec pour mission de gérer et d’administrer ledit centre en attendant la décision finale du juge.Au mois de janvier 2018, après une médiation pénale entre les deux parties, le juge ordonne à Tanor Mbaye de faire le bilan de la gestion durant la période de 2007 à 2017. Ce dernier, en la date du 23 août 2017, dépose un rapport financier faisant état des recettes globales de 150,103 millions de FCfa et de dépenses engagées à hauteur de 91,8 millions. Il déclare avoir en caisse 58,115 millions, état que le collectif a contesté car les responsables soulignaient que les dépenses ne pouvaient pas atteindre la somme prétextée par l’expert judiciaire.A la suite de nombreuses procédures, les parties en conflit à savoir Tanor Mbaye et le collectif du centre commercial ont signé un procès-verbal de conciliation homologué par le tribunal de grande instance de Dakar le 6 décembre 2017 dans lequel en son article 7, il est ordonné au séquestre de reverser la somme déclarée qu’il reconnaît détenir en caisse (58,115 millions de FCfa) en attendant de fournir des justificatifs des dépenses qu’il estime à 91, 897 millions de Fcfa.Cependant, à la date du 6 décembre 2017, ce montant est réclamé par correspondance à Tanor Mbaye qui n’a donné aucune suite à cette demande. En l’absence de réaction du requis, cette même demande a été réitérée le 18 décembre 2017 mais c’était sans succès et, à ce jour, Tanor Mbaye ne s’est pas exécuté. Ainsi pour entrer en possession de leurs fonds et obtenir la réparation du préjudice causé, Mouhamadou Makhfouze Ly et Cie ont décidé de porter l’affaire devant la Justice.