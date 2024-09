Déthié Fall dévoile tout sur Ousmane Sonko : « Je le jure devant Dieu »

Déthié Fall, leader du Parti républicain pour le progrès (PRP), a récemment levé le voile sur les tensions qui ont marqué sa relation avec Ousmane Sonko, le leader de Pastef. Lors d’une déclaration publique, il est revenu sur leur passé commun, tout en clarifiant les raisons de leur séparation.

« J’ai toujours entretenu de bonnes relations avec Ousmane Sonko. Je me suis même rendu en prison pour le voir. Normalement, ce type de visite est limité à 20 minutes, mais nous avons discuté pendant 45 minutes. Je l’ai toujours soutenu », a affirmé Déthié Fall, soulignant la proximité qu’il avait avec Sonko.

Le leader du PRP a également évoqué une situation où il a assisté Sonko dans ses projets politiques. « Quand il a voulu mettre en place plusieurs listes pour les élections et qu’il avait besoin de députés, j’ai immédiatement mis à disposition l’un de mes collaborateurs pour l’aider. Je jure sur Dieu que mon engagement avec quelqu’un est toujours motivé par ses intérêts », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, ces deux leaders ne sont plus si proches que ça. D’ailleurs, il l’a confirmé en conférence de presse ce vendredi. « Depuis leur accession au pouvoir, il n’y a aucun contact. Pas de contact avec Ousmane Sonko. Pas de contact non plus avec Bassirou Diomaye Faye. Je considère qu’ils sont pris », assure Déthié Fall.