Regrettant que le président américain fasse « obstruction», les démocrates ont déposé une demande formelle, sur fond de nouvelles révélations.

Les chefs démocrates supervisant l’enquête du Congrès américain dans le cadre d’ une procédure de destitution contre Donald Trump ont transmis vendredi une injonction officielle sommant la Maison Blanche de leur livrer des documents liés à l’affaire ukrainienne d’ici le 18 octobre. « La Maison Blanche a refusé de collaborer, ou même de répondre, à de multiples demandes de nos commissions de remise volontaire de documents. Après près d’un mois d’obstruction, il semble évident que le président a choisi la voie du défi, de l’entrave et des opérations de dissimulation », ont-ils écrit dans un communiqué.

« Nous regrettons profondément que le président Trump nous ait mis, ainsi que le pays, dans cette position mais ses actes ne nous ont pas laissé d’autre choix que de lancer cette assignation », concluent-ils. Un peu plus tôt dans la journée, c’est au vice-président Mike Pence que les démocrates s’étaient adressés, certes avec un peu plus de formes. Sans injonction formelle, ils lui ont également demandé des documents pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles Donald Trump a tenté de faire pression sur son homologue ukrainien pour qu’il ouvre une enquête sur Joe Biden, un de ses principaux rivaux démocrates, et sur son fils.

Des SMS compromettants

Sous pression, le président américain s’est longuement expliqué depuis les jardins de la Maison Blanche, assurant que sa démarche vis-à-vis de son homologue ukrainien n’avait aucune visée électorale et avait pour seul but de lutter contre la corruption dans ce pays. Car la procédure de destitution lancée par les démocrates a apporté de nouvelles révélations. Des SMS échangés par des diplomates américains, très embarrassants pour le locataire de la Maison Blanche, démontrent que l’administration Trump a bien fait pression sur le président ukrainien pour qu’il enquête sur Joe Biden à l’approche de la présidentielle de 2020.

Donald Trump est sous la menace d’une mise en accusation («impeachment») pour avoir demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d’ un appel téléphonique le 25 juillet, de l’aider à rassembler des informations compromettantes sur Joe Biden, bien placé pour l’affronter en 2020. Les démocrates le soupçonnent aussi d’avoir mis dans la balance une aide militaire destinée à l’Ukraine, qui avait été suspendue par la Maison Blanche cet été.

Un second lanceur d’alerte ?

L’un des messages de diplomates rendu public par le Congrès a été envoyé par Kurt Volker, l’ex-envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Ukraine, peu avant l’appel entre les deux présidents. « Le plus important, c’est que Zelensky dise qu’il aidera l’enquête », a-t-il écrit le 19 juillet au chargé d’affaires américain à Kiev, Bill Taylor, et à l’ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’Union européenne Gordon Sondland.

Puis, plus explosif encore, car touchant au nerf des soupçons démocrates, Bill Taylor, un diplomate de carrière, a écrit le 9 septembre à Gordon Sondland, un important donateur de la campagne Trump : « Comme je l’ai dit au téléphone, je trouve ça dingue de suspendre l’aide sécuritaire en échange d’un coup de main pour une campagne politique ».

« Bill, je pense que vous avez tort concernant les intentions du président Trump. Le président a été très clair, pas de contrepartie, d’aucune sorte », répond, tranchant, Gordon Sondland. « Je suggère que nous arrêtions ces échanges par SMS ». L’affaire est née d’un signalement par un lanceur d’alerte, un officier de la CIA ayant travaillé à la Maison Blanche. Vendredi soir, The New York Times a expliqué qu’un deuxième membre de la communauté du renseignement serait prêt lui aussi à témoigner.

Avec l’AFP