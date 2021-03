Le chef de file de l’opposition, Ousmane Sonko a quitté le tribunal de Dakar. Au moment où ces lignes sont écrites, il est devant son domicile de la cité Keur Gorgui et doit d’un moment à l’autre descendre de son véhicule pour entrer chez lui. Il est depuis plus d’une heure libre de tout mouvement et doit, toutefois, se soumettre à certaines conditions imposées par le juge d’instruction pour bénéficier du contrôle judiciaire.

Contrairement à la volonté du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, qui voulait voir Ousmane Sonko placé sous mandat de dépôt et accusé des “viols multiples” et “menaces avec armes”, le patron de Pastef va retrouver les siens. Le juge Massamba Sall, doyen des juges et patron du premier cabinet d’instruction a décidé de le laisser libre. Toutefois, il l’a inculpé des chefs de “viols multiples” et “menaces de mort.” Après avoir écouté Ousmane Sonko, le juge lui a fait savoir qu’il ne doit plus quitter le territoire national sans informer le juge et obtenir une autorisation, il doit chaque dernier vendredi du mois venir signer un cahier de présence et il ne doit plus parler de l’affaire Adji Sarr en public.

Comme on le voit, le juge a décidé de mettre un certains nombre d’astreinte que Ousmane Sonko va devoir respecter à défaut de quoi il va être arrêté et enfermé. Aussi, malgré ce ouf de soulagement, Ousmane Sonko reste poursuivi par trois chefs d’inculpation: les viols multiples suivis de menaces de mort avec arme, appel à l’insurrection et trouble à l’ordre public. Si l’action publique est déclenchée avec la première accusation de viols multiples et celle de trouble à l’ordre public -puisqu’il a été arrêté en flagrant délit-, il reste que, pour le poursuivre pour les crimes d’appel à l’insurrection, il va falloir enlever son immunité parlementaire. Et pour cette procédure, des conseils de Ousmane Sonko ont fait savoir que l’Assemblée nationale a été saisie.

Contacté par Kéwoulo, Me Clédor Ciré Ly a fait savoir que Ousmane Sonko va, cet après midi, s’adresser à la communauté nationale et internationale. Toutefois, même si elle a marqué des points, la défense reste mobilisé pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques encore enfermés en prison. Au même moment, c’est le sort des nombreux blessés qui interpelle tout le monde.