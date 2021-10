La décision des juges du tribunal des flagrants délits de Dakar vient de tomber. Comme l’ont demandé ses avocats, le tribunal a fini par entendre raison. Dans son délibéré du jour, il a condamné Guy Marius Sagna à une peine de trois mois avec sursis.

Ainsi, comme l’a souhaité le procureur de la République qui a poursuivi l’activiste pour le post inquisitoire qu’il a fait sur les réseaux sociaux qualifiant les gendarmes d’être à la solde de Macky Sall, Guy Marius Sagna a été reconnu coupable d’outrage à l’institution qu’est la gendarmerie.

En outre, après avoir longuement écouté le mis en cause et entendu les plaidoiries de ses avocats, le tribunal n’a pas voulu en rajouter à une polémique de plus en plus grande et qui voudrait que le “doux Guy” ne soit que la victime expiatoire d’une dictature en fin de règne.

Comme l’ont demandé de nombreuses voix, la justice a, enfin, écouté la clameur exprimée par le peuple. Ainsi, après avoir délibéré, le tribunal qui a symboliquement reconnu Guy Marius Sagna coupable d’outrage à la gendarmerie, l’a condamné à une peine de 3 mois avec sursis. Il va, finalement, rentrer chez lui ce soir.