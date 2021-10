Me El’hadji Diouf n’a pas encore décidé de se taire dans cette affaire Adji Sarr VS Ousmane Sonko. Après la sortie du leader de Pastef qui, de Ziguinchor, a affirmé que “l’Etat n’ose plus continuer d’évoquer ce dossier”, l’avocat de Adji Raby Sarr est sorti de son silence. Hier, sur le plateau de la 2STV, Me El’hadji Diouf s’est défaussé sur le leader des Patriotes en le qualifiant de “nullard qui ne sait même pas qu’il n’est pas habilité à déposer une plainte au nom de l’Etat pour dénoncer la sortie frauduleuse de 94 milliards de F CFA.” Aussi, Me El’hadji Diouf a qualifié le leader de Pastef de “putschiste” qui est “contre toutes les institutions du Sénégal.”

La dernière sortie de Ousmane Sonko, faisant référence à l’affaire Adji Raby Sarr et au cours de laquelle il a fait savoir que l’Etat du Sénégal n’osait plus évoquer l’affaire de “peur de paraitre ridicule”, n’a pas manqué de faire tiquer Me El’hadji Diouf. Offusqué que Ousmane Sonko ait clairement fait savoir qu’il était pressé d’en finir avec cette affaire devant le tribunal, Me El(hadji Diouf a fait savoir que “Ousmane Sonko se moque des Sénégalais. Mais, il ne se moquera jamais de (lui).” Faisant le procès de Ousmane Sonko à la place des juges, Me El’hadji Diouf est revenu sur sa même vieille rengaine: “Sonko coupable”, “Sonko putschiste” et “Sonko séparatiste” etc. pour essayer d’asseoir dans la tête des Sénégalais “la culpabilité” de Sonko.

En opération de communication, Me El’hadji Diouf est revenu sur ce dossier qu’il sait pour faire croire aux Sénégalais que Ousmane Sonko devait, dans l’affaire Adji Sarr, être poursuivi devant le tribunal des flagrants délits. Parce que, dans sa définition du flagrant délit, “c’est une clameur populaire qui a poursuivi Ousmane Sonko après l’évocation de l’affaire” et cela suffit à ses yeux d’invoquer le flagrant délit. Bizarrement, après avoir pris du temps à déverser sa haine sur Ousmane Sonko, le même avocat est revenu pour demander aux Sénégalais de cultiver l’amour de la paix. Et, se voulant pédagogue, il a rappelé aux jeunes générations le legs d’anciens dignitaires du Sénégal qui, selon lui, ont tous travaillé pour imposer la paix dans ce Sénégal.

Comme à chaque fois que l’occasion lui a été donnée, Me El’hadji Diouf a profité de son temps d’antenne pour faire croire que les Procès Verbaux qui ont été publiés dans la presse ne sont pas authentiques. “Ils ont falsifié des PV. Ce que j’avais dit concernant ce dossier se vérifie aujourd’hui. Puisqu’ils ont toujours dit qu’ils avaient le bon dossier en main et que leurs journalistes les ont publiés, alors pourquoi aujourd’hui les avocats vont aller demander au juge d’instruction de leur donner le dossier qui oppose leur client à Adji Sarr?” Aussi, l’avocat qui donnait des nouvelles de sa cliente a fait savoir que Adji Sarr est traumatisée par cette affaire et est, en conséquence, pressée d’en finir avec ce dossier puisque elle ne peut même plus aller au marché. Et que lui, Me Elhadji Diouf, vit la même situation depuis que sa maison a été brulée.

Cette maison, à laquelle il fait référence, est la propriété de Ousmane Diédhiou, un Sénégalais vivant aux Usa. Comme l’avait déjà annoncé Kéwoulo sans aucun risque d’être, un jour, démenti, cette propriété était occupée par Mme Yacine Fall, l’une des 3 épouses -officielles- de Me El’hadji Diouf. Et, avant même qu’elle ne soit saccagée par des “terroristes”, le bailleur a toujours eu des difficultés avec le couple Diouf pour le recouvrement de ses loyers. Pire, depuis que la villa de Hann Mariste a été saccagée, Ousmane Diédhiou a envoyé plusieurs correspondances à Yacine Fall -qui a abandonné les ruines- pour qu’elle remette la maison en l’état. Et lui payer les mois échus; puisque le contrat n’avait jamais été résilié. Et, bizarrement, comme son avocat de mari, Yacine Fall n’a jamais répondu aux emails de Diédhiou qui vit amèrement cette injustice.