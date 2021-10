“Le colis est bien arrivé à destination!”. C’est en ces termes peu élogieux que les policiers, qui ont effectué la mission de transfèrement de l’activiste Guy Marius Sagna de Tambacounda où il a passé une partie de la nuit en cellule à Dakar, ont fait le compte rendu de leur mission.

Alors que de nombreux soutiens ont fait le déplacement du commissariat central de Tambacounda pou y rencontrer leur “combattant des droits de l’homme” sans pouvoir y obtenir la moindre information sur le lieu de sa détention, Kéwoulo a appris de sources policières que “un ordre (leur) a été donné de transférer Guy Marius Sagna de Tambacounda vers Dakar.” A en croire Me Cheikh Khoureïssi Ba, l’avocat conseil de l’activiste, “Guy Marius Sagna a été remis à la Division des Investigations criminelles” au petit matin de ce dimanche.

Actuellement dans les cellules du commissariat du plateau à Dakar, l’activiste est soupçonné avoir participé à une “manifestation non autorisée” et d’avoir, avec ses amis et les populations de Pakour, “troublé l’ordre public.” Alors que ses compagnons de lutte avaient été libérés depuis hier et cela après leur audition par les gendarmes de la brigade de Kounkané, les autorités ont décidé que Guy Marius Sagna devait être arrêté et acheminé à Tambacounda. Ensuite, un autre ordre est venu et a décidé son transport sur Dakar.

Pour rappel, en compagnie de ses amis Aliou Gérard Koïta et Boubacar Diallo de Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna s’était rendu à Pakour pour soutenir les populations qui se sont sentis lésées de leur 1000 hectares que le gouvernement a décidé d’octroyer à un seul privé: Mamadou Oumar Sall. Non content de ce “don” fait par l’exécutif à un de ses soutiens, les populations de cette partie du Fouladou ont décidé de marcher pour dire non.

Et le sous-préfet de Kounkané dont dépend Pakour a fait savoir qu’il interdisait la marche pourtant pacifique. C’est pour n’avoir pas respecté cette mesure d’interdiction et pour avoir décidé aussi de remettre un mémorandum au représentant local de l’exécutif sur place que Guy Marius Sagna et ses camarades ont été interpellés. Au préalable, une dangereuse course poursuite les avait opposé aux gendarmes de Kounkané qui les ont traqué comme s’ils étaient de dangereux criminels.