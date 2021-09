“Tout est bien qui finit bien“, cet adage millénaire est la phrase la mieux partagée au tribunal d’instance de Matam, dans le nord du Sénégal. A en croire des informations de dernières minutes en provenance de la capitale du Fouta, “Mathiar Sall vient d’être remis en liberté après son face à face avec les magistrats.”

Présenté au parquet, ce matin, ce après 24 heures de garde à vue, Mathiar Sall était poursuivi pour “diffamation” par les gendarmes de Agnam. Sur un post Facebook, il avait laissé entendre que les gendarmes de cette petite brigade dont Farba Ngom est le maire auraient été achetés par le griot du président, Macky Sall, pour obtenir d’eux tout ce qu’il veut. Et cette affirmation qui a fait un grand bruit a poussé les gendarmes à procéder à son arrestation après qu’une convocation lui soit servie.

Décidés à apporter leur soutien à Mathiar Sall, des dizaines de jeunes de Agnam et des villages alentours ont rallié ce jour le tribunal de Matam pour exiger la remise en liberté de cet immigré revenu de France et qui est, peu à peu, devenu une figure locale de l’activisme. Pour rappel, Mathiar Sall s’était fait connaitre par Kéwoulo en entrant dans le dossier Abdoul Sam, ce jeune garçon de 13 ans tué le 9 Aout 2020 par le petit-fils du bras droit de Farba Ngom.

Ce meurtre qui avait ému tout le Sénégal avait été classé tout bonnement dans les oubliettes et le “kid killer” du même âge que sa victime, puisque petit-fils de Souley Ba, le premier adjoint au maire, avait été “gardé à vue sur un matelas ramené de chez ses parents, placé sous un moustiquaire avec ventilo, s’il vous plait, dans la brigade de Agnam” avant d’être déféré au parquet d’où il a été sauvé de la rigueur de la loi en matière de crime et envoyé, en vacances, directement à Dakar.

Informé de cette situation, des jeunes de Agnam comme Mathiar Sall, avaient décidé de dénoncer ces pratiques et exiger justice pour Abdoul Sam. Mais, face à l’abandon du dossier par la maman de la victime et désarmés par le fatalisme des parents directs de ce jeune garçon poignardé à mort, les jeunes de Agnam ont lâché l’affaire. Depuis lors, le fil du dialogue est coupé entre Farba Ngom et eux. Ils ont toujours du mal à accepter l’insolence de la nouvelle bourgeoisie incarnée par le maire de Agnam Siwol.