Listes électorales : 401 000 inscrits, la période contentieuse s’ouvre demain

Les noms des Sénégalais inscrits sur les listes électorales durant la période du 31 juillet au 8 septembre 2021 vont être publiés aujourd’hui jeudi.

D’après les informations de L’Observateur, la Daf a recensé 401 000 inscrits lors de la révision exceptionnelle des listes électorales.

Dakar occupe la première place avec un nombre de 91 000 inscrits. La capitale est suivie de Thiès avec plus de 56.000 inscrits, Saint-Louis : 32.000 inscrits, Diourbel et Louga comptent chacune, plus de 27 inscrits.

Sédhiou et Kédougou comptabilise respectivement 13.000 et 4000 inscrits.

La Direction générale des élections (DGE) a déjà envoyé des émissaires à l’intérieur du pays pour l’affichage de ces listes issues de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections locales du 23 janvier 2022.

Après la publication des listes publiées, suivra l’ouverture de la période contentieuse prévue, demain vendredi, conformément à la loi électorale.

Cette période va permettre de résoudre les omissions et autres erreurs matérielles.