Dernière minute : L’activiste Guy Marius Sagna encore arrêté

Libéré provisoirement, pour « fausse alerte au terrorisme », l’activiste Guy Marius Sagna vient d’être arrêté par les forces de l’ordre.

Il n’a pas été le seul, Dawouda Togola, Malick Activiste Khrouchtchev Blondin et trois femmes ex-travailleurs du PCCI ont été également arrêtés. Ces manifestants faisaient un sit-in devant la Sonatel.

Ces travailleurs sont restés plus de 14 mois sans salaire au PCCI et que la justice a condamné la SONATEL à leurs payer plus de 455 millions FCFA. Jusqu’à aujourd’hui, toujours rien !