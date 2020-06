Après une nouvelle présentation devant le procureur de la République, le journaliste Cheikh Yérim Seck a été remis en liberté. Contrairement à la volonté du maître des poursuites, qui a requis son placement sous mandat de dépôt et l’ouverture d’une information judiciaire, il a été remis en liberté par le doyen des juges et placé sous contrôle judiciaire, le temps d’instruire le dossier.

Le patron de Yerimpost a été remis en liberté. Après 48 heure de privation de ses droits d’aller et de venir, Cheikh Yérim Seck a retrouvé les siens. Il vient juste de sortir du bureau du doyen des juges avec l’obligation de se mettre à la disposition des juges instructeurs qui ont, désormais, la charge de statuer sur les infractions de « diffamation » à l’encontre des gendarmes et des délits de diffusions de « fausses nouvelles. »

Pour rappel, Cheikh Yérim Seck a été arrêté suite à ses propos tenus sur les plateaux de la 7 TV. Ce jour là, il avait déclaré que contrairement au contenu des procès verbaux de la gendarmerie comme des bordereaux de dépôt de la Caisse de dépôts et de consignation, « ce sont 4 milliards qui ont été saisis chez les Farès. Mais, les gendarmes n’ont consigné que 650 millions de F CFA. » Convoqué par les gendarmes de la brigade de Recherches de la rue Faidherbe, Cheikh Yérim Seck n’a jamais pu fournir, aux enquêteurs, les preuves de ses graves allégations.

Ce fait inédit, qui a donné de la renommée à cette « affaire Batiplus », a conduit à son arrestation et à sa présentation devant le parquet de Dakar qui, après l’avoir inculpé, a requis son placement sous mandat de dépôt. Mais, le doyen des juges, a préféré le remettre en liberté et de le placer sous contrôle judiciaire. Désormais, l’ancien reporter de JeuneAfrique sera confiné à Dakar tout le temps que durera l’instruction de son dossier. Sous les ordres du doyen des juges, l’enquête se poursuivra et donnera lieu à un jugement.