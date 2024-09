Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est minée par une scission. Ce, depuis l’annonce d’une alliance en perspective des élections législatives du 17 novembre prochain.

À travers un communiqué signé du porte-parole Bachir Diawara, la formation politique de Me Abdoulaye Wade « informe ses militants et responsables que Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Saer Gueye, Hawa Abdul Ba ne sont plus militants du Parti démocratique sénégalais. Ils ont été remplacés suite à leurs démissions de fait constatées et actées par plusieurs fédérations du Parti qui ont dénoncé leur comportement sécessioniste, leur haute trahison et collusion avec l’adversaire visant à tromper les militants, notamment en réclamant leurs dossiers de candidature aux législatives pour les confisquer, semer la confusion afin de faire rejeter et invalider leur investiture ».

Dans ce document transmis à la presse, ce samedi, le Pds « met en garde ces démissionnaires contre toute utilisation abusive de ses symboles, de ses couleurs, de ses images pour tromper ses valeureux et fidèles militants. Il prévient que les auteurs de ces manœuvres frauduleuses s’exposent à des poursuites judiciaires devant les tribunaux ».

Il rappelle, par ailleurs, que Maguette Sy, Secrétaire national en charge des élections est la seule et unique personne habilitée à recevoir toutes les candidatures des militants et responsables du PDS à l’investiture pour les élections législatives du 17 novembre prochain et que c’est seul son Secrétaire Général national, Me Abdoulaye Wade après revue de toutes les candidatures qui désignera la liste finale des candidats du parti qui iront aux élections sous les couleurs du PDS membre de la coalition Takku Wallu Sénégal (TWS).

« Le Secrétaire général national demande aux militants et responsables du PDS de rester vigilants, de démasquer ces traîtres et de se mobiliser pour une victoire écrasante de notre coalition aux prochaines élections législatives », a-t-on enfin lancé dans ledit communiqué.